Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markaları resmi distribütör yapısıyla Türkiye pazarına giriyor.

Türkiye otomotiv sektörünün önde gelenlerinden Tur Oto A.Ş., dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan General Motors (GM) ile resmi temsilcilik ve distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında şirket, Cadillac, Chevrolet, GMC ve Corvette markalarının Türkiye'deki resmi ithalatçısı ve temsilcisi oldu.

Yapılan anlaşmayı değerlendiren Tur Oto CEO'su Turan Mutlu, 'Chevrolet'i yeniden Türkiye'ye kazandırmak ve Cadillac, GMC ile Corvette markalarını resmi olarak Türk müşterileriyle buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Bu anlaşma yalnızca yeni bir iş ortaklığı değil; aynı zamanda Tur Oto'nun yarım asrı aşan güven mirasının ve geleceğe yönelik vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. General Motors'un global gücünü şirketimizin yerel uzmanlığı ve kurumsal tecrübesiyle birleştirerek Türkiye'nin premium otomotiv pazarında yeni bir dönem başlatıyoruz' dedi.

Operasyonel yapı

Yapılan açıklamaya göre satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça tedariki ve garanti kapsamındaki tüm operasyonlar; GM'in Avrupa organizasyonu ile entegre bir yapıda, Tur Oto A.Ş.'nin resmî distribütör güvencesi ve operasyonel standartları doğrultusunda yürütülecek. Bu çerçevede, şirket tarafından ithal edilerek yetkili satış kanalları aracılığıyla sunulan tüm araçlar, üretici standartlarına uygun garanti kapsamı ve kapsamlı satış sonrası hizmetler ile desteklenecek. İlk faz yapılanma kapsamında bayi ağının; İstanbul'da Sofa Mobility (satış ve satış sonrası), Ankara'da ADL Otomotiv (satış ve satış sonrası) ile Onay Otomotiv (satış), İzmir ve Konya'da ise AKF Auto (satış ve satış sonrası) üzerinden oluşturuldu. Bu başlangıç yapısı, markanın Türkiye genelindeki büyüme stratejisi doğrultusunda kademeli olarak genişletilerek daha yaygın ve entegre bir satış ve satış sonrası hizmet ağına dönüştürülecek.