Düzce'de, bir husumet nedeniyle Köksal K. (35), Yakup Y.'yi (35) vahşice 15 yerinden bıçakladı ve ardından onu rehin aldı. Ancak Yakup Y., kendi çabalarıyla Köksal K.'nin elinden kurtulmayı başardı. Çevredekiler olaya müdahale ederek Köksal K.'nin elinden bıçağı aldılar. Yakup Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Melen Çayı kenarında bulunan Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, öğlen saatlerinde meydana geldi. İki husumetli arasında başlayan tartışma hızla büyüyerek şiddete dönüştü. Köksal K., yanındaki bıçakla Yakup Y.'yi 15 kez bıçakladı.

Daha sonra, Köksal K. Yakup Y.'yi rehin aldı ve yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra Yakup Y., cesur bir hamle yaparak Köksal K.'nin elinden kurtuldu. Bu sırada çevrede bulunan kişiler hemen olaya müdahale ederek Köksal K.'nin elinden bıçağı aldılar. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yakup Y., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra acil bir şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Köksal K. ise arbede sırasında elinden yaralandı ve ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

15 yerinden bıçaklanan Yakup Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık durumu iyi olan Köksal K. ise tedavi sonrası gözaltına alındı.