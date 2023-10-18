Gazze'de İsrail'in bir hastaneyi hedef alması sonrasında Türkiye genelinde başlayan protestoların etkisiyle, İsrail vatandaşlarının Türkiye'yi terk etmek istemeleri üzerine Tel Aviv'den kalkan Arkia Havayolları'na ait bir uçak İstanbul'a iniş yaptı. İlerleyen saatlerde aynı uçağın İstanbul'dan ayrılması planlanıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, vatandaşlarına yönelik Türkiye'yi olabildiğince hızlı terk etmeleri çağrısı yaparak dün bir açıklama yapmıştı. Bugün ise Arkia Havayolları'na ait bir Embraer E195 tipi uçak, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'yi terk etmek isteyen İsrail vatandaşları, bilet alımı ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçerek uçağın kapısına yönlendirildi. Güvenlik kontrolleri sonrasında yolcular uçağa alınacak.