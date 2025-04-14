Bu baskı, kalbinize giden kan miktarını azaltabilir ve bunun sonucunda kendinizi sersemlemiş hissedebilirsiniz. Daha da kötüsü, tansiyonunuz çıkabilir. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Ama sadece yatış şeklinizi değiştirip, yan yatarak bunu önlemeniz mümkün! Tabii ki, etkilenen sadece damarlarınız olmaz. Siz de bu baskıdan rahatsız olursunuz!

Gebeliğin 18.haftasında pek çok değişim gerçekleşir. Yoğun programınızın arasında, dinlenmek ve gevşemek için kendinize zaman ayırdığınızdan emin olun. İşte size, dışarıda bir akşam yemeği veya doğum öncesi masajı için harika bir bahane!

18 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 18.haftasında, bebek bir enginar büyüklüğündedir. Boyu yaklaşık 14,22 cm ve ağırlığı 189,94 gr olan bebek, hızla büyümeye devam eder. Muhtemelen bu nedenle bu kadar acıkıyorsunuz!

18 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

18 haftalık gebelik, resmen dört aylık demektir. Sadece beş ay daha var!

18 Haftalık Gebelik Belirtileri

Sadece bebek için hazırlanmakla meşgul değilsiniz, aynı zamanda şişmiş ayaklar ve eller, sırt ağrıları, bacak krampları ve burun kanaması gibi hamileliğin 18. haftasında yaşanan, hiç de hoş olmayan belirtiler de yaşıyor olabilirsiniz. Stres ve rahatsızlık bu dönemde gece boyu uyanık almanıza neden olabilir. 18 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Ayaklarda ve/veya ellerde şişme. Rahatsızlık verici bir hamilelik belirtisi olabilen şişmeler, ani veya ciddi miktarda olmadığı sürece endişe duyulacak bir durum değildir. Aksi takdirde, hemen doktorunuza söyleyin.

Sırt ağrıları. Bebeğin içeride çok fazla baskı uygulaması sırtınızda ağrılara neden olur.

Bacak krampları. Kramplar susuzluk işareti olabilir. Bu nedenle bol su için!

Damarlarda varisler. Bu görünür, mor veya mavi damarlar, dolaşım sisteminizdeki ekstra baskı nedeniyle şişmiştir. Bunlarla baş etmek için, sık sık pozisyon değiştirin, yapabildiğiniz zamanlarda bacaklarınızın altına destek koyun, bol egzersiz yapın ve sıkı kıyafet ve ayakkabılardan kaçının.

Uyumada zorluk. Zihniniz fazla mesai yapıyor ve giderek kendinizi daha rahatsız hissediyorsunuz. Bu durum, ihtiyacınız olan uykuyu almanızı engelleyebilir.

Burun kanaması. Burnunuzdaki damarlardaki basıncın artması, normalden daha fazla kanamasına neden olabilir. Eğer burnunuz kanarsa, 5-10 dakika süreyle burnunuzu parmaklarınızla sıkarak basınç uygulayın. Bir buz torbası da kanamanın durmasına yardımcı olabilir.

Bebek tekmeleri. İster ikiz, ister üçüz ister tekli gebelik yaşayın, hamileliğin 18.haftasında muhtemelen sadece küçük çırpınmalar değil, gerçek tekmelere benzeyen daha belirgin hareketler de hissediyorsunuzdur. Hareketler giderek güçleniyor!

18 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

18 haftalık hamilelik sırasında karnınız hızla büyüyor ve neden olduğu tüm gerginlik ve baskı da bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Hamileliğin 18.haftasında, ister ikiz gebelik olsun, ister tekli gebelik, ortalama kilodaki bir kadının haftada yaklaşık 0,45 – 0,90 kg kilo alması tavsiye ediliyor. Eğer şimdiye kadar aldığınız kilolar ile ilgili endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşun. Fazla miktarda veya ani kilo alımı veya kaybı bir sorunun işareti olabilir.

Eğer 18 haftalık hamileyseniz ve fiziksel değişimi göstermiyorsanız, muhtemelen sorun yoktur. Unutmayın: her vücut farklıdır ve rahminiz diğer kadınlardan farklı şekilde büyür.

18 Haftalık Gebelik Görüntüsü

18 haftalık gebelik sırasında bebek içeride ne yapıyor? Pek çok şey! 18 haftalık fetüsün kasları gelişiyor ve çeşitli hareketlerin pratiğini yapıyor. Bebeğin esnediğine, hıçkırdığına, emdiğine ve yutkunduğuna inanabiliyor musunuz? İçeride dönüyor, yuvarlanıyor, yumruk atıyor, tekme atıyor ve bunları yaptığını hissedebileceğiniz kadar büyük!

Eğer ikiz gebeliğin 18. haftasındaysanız, iki fetüsü birbirinden ayıran bir zar vardır. Bebekler kıpırdarken, içinde bulundukları sıvıyı bu zara doğru iterler ve zar hafif yer değiştirir. Muhtemelen bunu, 18.hafta ultrasonunda görebilirsiniz.

18 haftalık hamilelik sırasında çekilen ultrason görüntüsü sonraki birkaç hafta boyunca panonuzda asılı kalır. Hamileliğin ortasında çekilen bu ultrasonda (diğer bir deyişle, anatomi taraması veya ikinci seviye ultrason), bebeğin tüm vücudu ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bu kontrolde, büyümenin yolunda olup olmadığını görmek için 18 haftalık fetüsün ölçümleri yapılır. Başlıca organların düzgün gelişip gelişmediği kontrol edilir. Bunun yanı sıra, bebeğin sağlam olduğundan emin olmak için amniyon sıvısı, plasenta konumu, fetüs kalp hızı da incelenir.

Muayenede, ikiz gebeliğin (veya diğer çoğul gebeliklerin) 18.haftasındaki anne adayları için bebeklerin ikisinin de (veya tümünün) anatomisi incelenecektir.

Eğer bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek istiyorsanız, hamileliğin ortasında yapılan ultrason çekiminde tekniker size bunu yaklaşık %95 kesinlikle söyleyebilir (bebek, organları görünür bir pozisyonda olduğu sürece). Bazı bebekler iş birliği yapmaz!

Gebeliğin 18. Haftasında Yapılacaklar

18 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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