Gebeliğinizin 17.haftası, neredeyse yolun yarısı demek. Ama hâlâ yapacak çok şey var ve bu durum bunaltıcı olabilir. Tavsiyemiz ne mi? Her şeyi kendi başınıza yapmayı denemeyin, yardım isteyin. Peki ya yapılmayan bir şey olursa? Bunun pek de önemli olmadığını göreceksiniz.

17 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 17.haftasında, bebek bir nar büyüklüğündedir. 17 haftalık fetüsün boyu yaklaşık 12,9 cm ve ağırlığı ise 167,2 gramdır.

17 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

17 haftalık gebelik, yaklaşık 3 ay 3 haftalık demektir. Haftanın sonundan itibaren, resmi olarak dört aylık hamile olacaksınız.

17 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin 17.haftasında, belirtilerin nedeni çoğunlukla bebeğin hızlı büyümesidir. 17 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Vücut sıvılarında artış. Kan akışının çoğalması nedeniyle vajinal akıntı, ter, mukus ve diğer sıvılar artar.

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Göğüslerde ve karında kaşıntı. Bebek büyüdükçe, cildiniz esneyerek incelir ve hassaslaşabilir. Kaşıma dürtüsüne direnin ve kaşıntıyı azaltan yatıştırıcı bir cilt kremi bulun (Belly All Day Moisture Body Lotion iyi bir seçim).

Daha hızlı kilo alımı. Şimdiye kadar yaklaşık 2,26 – 4,53 kg almış olabilirsiniz. İkinci trimesterde haftada 0,45 – 0,90 kg almak normaldir. Ani veya aşırı kilo alımı bir sorunun işareti olabilir. Bu nedenle, bundan fazla kilo aldıysanız, kadın doğum doktorunuzla konuşun.

Ciltte çatlaklar. Kilo aldığınız ve rahminiz genişlemeye devam ettiği sürece cildinizde çatlaklar olması kaçınılmazdır. Özellikle de ikiz gebeliğin 17. haftasındaysanız! Çatlaklarla mücadele etmek için bol su içip kaliteli bir nemlendirici kullanarak cildinizin nemini korumasın sağlayın.

17 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

17 haftalık gebelik sırasında bebek güçlenmeye, vücudunuz da büyümeye devam ediyor. İkiz gebeliğin 17. haftasında olsanız da kilo alımınız tekli gebelik yaşayan anne adayları ile aynı olmalıdır (haftada 0,45 – 0,90 kg). Bol bol fotoğraf çekerek büyüyen karnınızı kayıt altına alın. Emin olun bir gün dönüp geçmişe bakacaksınız ve bu zamanlardan bahsedeceksiniz, vücudunuzun yaşadığı değişimi hatırlamak isteyeceksiniz.

17 Haftalık Gebelik Görüntüsü

17 haftalık gebelik esnasında eğer kordosentez yaptırmayı tercih ettiyseniz ultrason görüntünüz olabilir. Bebeğin lastik gibi kıkırdakları artık kemiğe dönüşüyor ve bu kemiklerin üzerinde yağ ve et oluşmaya başlıyor. 17 haftalık fetüsün göbek kordonu da büyüyerek güçleniyor ve kalınlaşıyor.

Kordosentez işleminde kromozom anormallikleri olup olmadığını görmek için göbek kordonu testi yapılır. Doktor, kordonun plasenta ile birleştiği yeri (kanı alması gereken nokta burasıdır) bulmak için ultrason kullanır. Genellikle, bu tanı testi, 17.haftadan sonra gerçekleştirilir ve amniyosentez sonuçlarının ikna edici olmaması ya da sizin ve eşinizin bebeğin sağlık durumu hakkında daha belirgin bir cevap istemesi durumunda kullanılabilir.

Gebeliğin 17. Haftasında Yapılacaklar

17 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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