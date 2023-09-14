Melikgazi ilçesi, Anbar Mahallesi'nde gerçekleşen trajik olay, saat 22.30 sularında meydana geldi. Olayın iddialarına göre, restoran garsonu olarak çalışan Edanur Çoban, işten çıktıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Ancak bu sırada eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç., silahla gerçekleştirilen saldırıda bulundu.

Edanur Çoban, tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Saldırgan Osman Ç. ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, genç kadının maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni, otopsi işlemi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, saldırganı yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.