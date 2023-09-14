27 Mart'ta saat 02.00 sularında, Denizli'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 720 Sokak'taki bir apartmanda trajik bir olay meydana geldi. Tartışmanın patlak vermesiyle birlikte, Emel Ener'in mutfaktan aldığı bir bıçakla eşini sırtından bıçakladı. Barış Selahattin Ener bu saldırı sonucunda yaşamını yitirdi ve Emel Ener, olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, Emel Ener, eşinin kendisine yönelik bir saldırı başlatması nedeniyle bıçakladığını iddia etti ve sonuç olarak tutuklandı.

Emel Ener hakkındaki iddianamede, çiftin sürekli olarak tartıştığı, birbirlerine şiddet uyguladığı ve genç kadının eşine karşı uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi yer aldı. Olay günü çift, barışmak amacıyla bir araya gelmişlerdi ancak dönüşte yine bir tartışma çıktı. Emel Ener, ilk ifadesinde, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve bu sırada ellerinin eşinin elini tuttuğunu, bıçağın omzuna saplandığını, ardından eşinin yere düştüğünü ve bıçağın yerden çıktığını iddia etti. İddianamede, Emel Ener'e "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Emel Ener'in yargılanması, bugün Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı ve duruşmada sanık Emel Ener, avukatı, ölen Barış Selahattin Ener'in ailesinin avukatı ve tanıklar yer aldı.

Emel Ener, eşinden sık sık şiddet gördüğünü ve özellikle alkol sorunları olduğunu belirterek, "Eşim AMATEM'de tedavi gördü ve psikolojik destek aldı. Boşanmak istediğimi söylediğimde çok sinirlendi. Olay günü alkollüydü ve beni tehdit etti. Bıçakla saldırdıktan sonra bana defalarca tekme attı ve beni tehdit etti" şeklinde ifade verdi. Bıçağın üzerinde parmak izi bulunmaması sorulduğunda ise Ener, "Bunu önlemek için herhangi bir şey yapmadım" dedi. Mahkeme heyeti, Emel Ener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 5 Aralık tarihine erteledi.