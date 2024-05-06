İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen SİBERGÖZ-38 operasyonları kapsamında 19 ilde 51 dolandırıcı şahsın yakalandığını duyurdu. Operasyonlar neticesinde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

Şırnak merkezli operasyonlarda 32, Manisa merkezli 13, Siirt merkezli 3 ve Diyarbakır merkezli operasyonlarda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekide;

" 19ilde Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı. ️

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek .️

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya’da düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında;

ŞIRNAK: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu; Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

MANİSA: Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

sonucu; Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda;

📌Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç

elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

SİİRT: Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Siirt merkezli Adana ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

📌Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde edip “FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı” iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

📌İnternet sitesi üzerinden “sahte araç ilanı” ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.