Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Malazgirt caddesi üzerindeki evine giden S. Ç. (30), apartmanın önünde eski eşi S. A. ile karşılaştı. Apartmanın önünde konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ