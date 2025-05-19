Çanakkale’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Çanakkale’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, bağımsızlık meşalesinin sönmemek üzere yakıldığı kutlu bir günün, 19 Mayıs 1919’un 106’ncı yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattı. 1071’de Sultan Alparslan önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun kapılarını bizlere açarken bir medeniyetin başlangıçı olmuştur. Türk milletinin yalnızca Anadolu’ya değil, Balkanlar’a ve Avrupa’ya da umut ve adalet götüreceğini göstermiştir. Osman Gazi’nin hayali, Orhan Gazi’nin cesaretiyle birleşti. Türk milleti doğudan batıya doğru bir medeniyet yürüyüşüne başladı. Bu kadim millet asırlar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir kez daha ayağa kalktı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk, geçmişin mirasını geleceğe taşıma kararlılığıyla hareket etti. Malazgirt’le başlayan bir yürüyüş, Rumeli’de büyüyen inanç, 19 Mayıs’ta yeniden hayat buldu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan Milli Mücadele ateşi Türkiye Yüzyılı’nda da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Bayram, Gençlik Festivali kapsamında kordon boyunda gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanvekili Av. Bülent Şarlan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.