Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda dün 1969 Bilecik Spor Kulübü, Çankırı Saray Spor’u 2-0 yenerek adını 1’inci tura yazdırırken, protokol üyelerini maça önem göstermedi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu’nda Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda Çankırı Saray Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya 2-0 kazanan 1969 Bilecik Spor Kulübü adını Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 1. Tur’a yazdırdı. Maça bürokrasi ve protokol üyeleri önem göstermezken, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayısköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman her zamanki gibi tribünde yerini aldı.

Takımın geçen sene evinde oynadığı BAL müsabakalarının genelinde de tribünde yerini alan Yaman’a, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve çok sayıda sporsever izledi.