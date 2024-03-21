Bursa’da 2 ay önce kayıplara karışan 28 yaşındaki Kübra Çakır sırra kadem bastı. Çakır’ın yakınları bulunması için bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce kayıplara karışan Kübra Çakır sırra kadem bastı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Çakır’ın yakınları Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’ın programına katıldı. Çakır’ın yakınları katıldığı programda yardım isterken, Kübra Çakır’ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.