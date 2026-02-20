Edinilen bilgilere göre, özellikle uzun süreli açlığın ardından hızlı ve fazla yemek tüketen bazı vatandaşlar; mide bulantısı, şişkinlik ve hazımsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık ekipleri, başvuran hastalara gerekli müdahaleleri yaparak tedavi altına aldı.

Yetkililer, Ramazan ayında oruç sonrası ani ve aşırı yemek tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların daha dengeli ve kontrollü beslenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Acil Servisteki yoğunluğun ilerleyen saatlerde azaldığı öğrenildi.