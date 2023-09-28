2.Lig ve 3.Lig maçlarının internet platformundan yayınlanacağı öğrenildi. İlk yayınların önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), 2023-2024 sezonu başlamışken, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayın hakları için yeniden ihaleye çıkmıştı.

FİL BOX’DA YAYINLANACAK

Twitter (X)’de Alt Ligler sayfası yayın haklarını Fil Box’un aldığını duyurdu. Alt Ligler sayfasından yapılan açıklamada, “2.Lig ve 3.Lig maçlarının Fil Box isimli internet platformundan yayınlanacağı öğrenildi. İlk yayınların önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.