Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 17 yaşındaki Açelya Yıldırım'ın kayboluşu ve ardından ortaya çıkan not, büyük endişe yaratmış durumda. Genç kızın ailesi, kızlarının bulunmasını umutla bekliyor.

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü Serdivan İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Açelya Yıldırım, sabah ailesine "dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Ancak dershane çıkış saatinden sonra kızlarına ulaşamayan ailesi büyük bir panik yaşadı. Genç kızın çantası, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalıklar'da bulundu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise herhangi bir bulguya rastlanamadı. Acılı anne ve baba, 4 gündür kayıp olan kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Olayın daha da üzücü bir boyutu, genç kızın duygusal bir şarkı eşliğinde ağlayarak kendisini kaydettiği videoyu paylaştıktan sonra "Ölmeden saatler önce" diyerek adeta veda eder gibi yazdığı notun ortaya çıkması oldu.

Yazdığı notta, “Sevdiğim, okumaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu yazıyı bir kere oku sonra da fotoğraflarımla, yazışmalarımızla beraber yok et, çıkar hayatından. Beni hatırlatan her şeyi yok et. Kendini en kısa sürede toparla. Ölmeden saatler önce, umarım düşündüğüm gibi yapıp sana son kez sarılabilmişimdir. Sen artık bıktın benim gelip gitmelerimden biliyorum. Haklısın. Öyle bir dönemdeydim ki; ne yapacağımı, kime gideceğimi, kime ne anlatacağımı bilmiyordum. Keşke böyle yapmasaydım, evet ama senin de benim yüzümden çok yorulduğunu ve canının gerçekten çok yandığını gördüm. Şu an belki mutsuzsun ama ben hayatından çıktıktan bir süre sonra toparlayacağına inanıyorum. Sen beni engelleyemezdin, elin gitmezdi mesela. Bir şeyler değişti demek ki. Ya da benimle video paylaşamazdın ama arkadaşın, senin elinde sigara varken bile paylaşırdı. Dürüst olacağım. Beni değerli gibi hissettirdiğin çok zaman oldu, kendimi kötü hissettirdiğin zamanlar da, ama her şey için teşekkür ederim. Kimse bu kadarını yapmazdı benim için. Seni ölene kadar seveceğim ve öldükten sonra da seveceğim. Seni hep seveceğim. Bana kalsa hiçbir kızla konuşma ama çok bencilce olurdu değil mi? Hem kendi gidiyor hem de bana kızlarla konuşma diyor. Öyle demiyorum. Umarım hayatına birisi girer ve bizim aksimize toksik değil de sağlıklı bir ilişkiniz olur. Sen sevince çok güzel seviyorsun. Seni seven de güzel sever umarım. Çok ağlama ama tamam mı? Çünkü ben bazı şeyleri hak ettim. Sınır koymayı bilemedim. Kendime bazen hakim olamadım. Sinirlendim, ayrıldım, üzdüm ama seni çok sevdim. Beni unutman lazım sevdiğim, en kısa zamanda ve çok mutlu olman lazım çünkü sen hak ediyorsun. Ben de bunu hak ettim. Seni çok seviyorum bir tanem. Seni çok özleyeceğim. Her ne olursa olsun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki böyle bitti. He bir de sevdiğim, dershaneden sevgilisi olan birisiyle otobüse kadar yürümekle iki kız arkadaşla kafede saatlerce oturup sohbet etmek aynı şey değil. Ne olur ne hissettiğimi anla” dedi.