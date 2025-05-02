Türkiye’de 2024 yılında kırmızı et üretimi yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona geriledi. Sığır, koyun, keçi ve manda eti üretiminde düşüş yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kırmızı et üretim istatistiklerini yayımladı.

Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması’na dayalı verilere göre, 2023’te 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024’te yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 tona düştü.

Sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti yüzde 10,5 azalarak 509 bin 539 ton, keçi eti yüzde 22,8 azalarak 99 bin 532 ton, manda eti ise yüzde 10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.

Kırmızı et üretiminin 2024’teki dağılımı şöyle: yüzde 70,4 sığır eti, yüzde 24,2 koyun eti, yüzde 4,7 keçi eti, yüzde 0,7 manda eti. 2023’te ise bu oranlar sırasıyla yüzde 70,1, yüzde 23,9, yüzde 5,4 ve yüzde 0,6 idi.

Son 10 yıla bakıldığında, kırmızı et üretimi 2015’te 1 milyon 187 bin 18 ton iken, 2024’te 2 milyon 105 bin 895 tona ulaştı.