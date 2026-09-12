2026 yılı asgari ücretini oldukça yakın bir rakamla öngören SGK Uzmanı Özgür Erdursun, gelecek yıl için yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde net asgari ücretin 35 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış öngördüğünü belirtti. Halen 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücretin bu oranda artırılması durumunda yeni ücret yaklaşık 35 bin 94 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ZAMDA RAKAMLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut ücret üzerinden yüzde 25'lik artış hesaplandığında net asgari ücret 35 bin lira seviyesini aşmış olacak.

2026 yılında 33 bin 30 lira olan brüt asgari ücretin de aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 41 bin 288 liraya çıkması bekleniyor.

Asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise mevcut durumda yaklaşık 39 bin 553 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 25'lik artışın ardından bu tutarın yaklaşık 49 bin 440 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Söz konusu hesaplamalar, mevcut vergi istisnalarının ve prim oranlarının değişmediği varsayımıyla yapılıyor. Erdursun ise açıklamasında yalnızca net ücret üzerinden bir tahminde bulundu; brüt ücret veya işveren maliyetine ilişkin herhangi bir rakam paylaşmadı.

ERDURSUN'UN TAHMİNİ NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Özgür Erdursun'un 2027 yılına ilişkin değerlendirmesinin dikkat çekmesinde, geçen yıl yaptığı tahminin gerçekleşen rakama oldukça yakın olması etkili oldu.

Erdursun'un 2026 yılı asgari ücretine ilişkin öngörüsü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 23 Aralık 2025'te açıklanan 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net ücretle büyük ölçüde örtüşmüştü.

Ancak 2027 yılı için dile getirilen 35 bin liralık rakamın resmî bir teklif veya kesinleşmiş bir ücret olmadığına dikkat çekiliyor. Yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılması beklenen görüşmeler sonucunda belirlenecek.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ ENFLASYONA KARŞI YETERLİ OLACAK MI?

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 olarak gerçekleşirken hizmet enflasyonu yüzde 40,28 seviyesinde kaydedildi.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 tahmini ise yüzde 28 seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesi halinde asgari ücrete yapılacak yüzde 25'lik artışın, çalışanların satın alma gücünü tam olarak korumaya yetmeyeceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda reel olarak yaklaşık yüzde 2,6'lık bir kayıp ortaya çıkabilir.

Bu nedenle yüzde 25'lik zam beklentisi, geçmiş dönemde gerçekleşen enflasyonun tamamen telafi edilmesinden ziyade gelecek döneme ilişkin enflasyon hedeflerinin dikkate alındığı bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

7 Eylül 2026 tarihinde açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda 2027 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın 2027 yılına ilişkin ara hedefi ise yüzde 15 seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar dikkate alındığında yüzde 25'lik bir ücret artışı, mevcut resmî enflasyon hedeflerinin üzerinde kalıyor.

2026 yılı için de benzer bir tablo ortaya çıkmış, asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Ancak yıl içerisinde enflasyondaki düşüşün öngörülenden daha yavaş gerçekleşmesi, ücret artışının sağladığı avantajın zamanla azalmasına neden olmuştu.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik resmî görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış ve yeni ücret 23 Aralık'ta kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu yılki sürecin dikkat çeken başlıklarından biri de işçi tarafının komisyona katılıp katılmayacağı olacak. Türk-İş, komisyonun daha adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunarak 2026 yılı görüşmelerine katılmamıştı.

Konfederasyonun 2027 yılı asgari ücret görüşmelerinde nasıl bir tutum izleyeceği ve masada yer alıp almayacağı, sürecin önemli başlıklarından biri olacak.