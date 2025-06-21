Kapalıçarşı’da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatlarında sınırlı da olsa düşüş dikkat çekti. Piyasanın kapalı olduğu saatlerde belirlenen son verilere göre gram altın 4.356,87 TL’den satılırken, alış fiyatı ise 4.306,62 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 7.107 TL’den satışa sunulurken, alış fiyatı 7.055 TL oldu. Yarım altın 14.214 TL’den satılırken, alış fiyatı 14.110 TL olarak belirlendi. Tam altının satış fiyatı 28.298 TL olurken, alış fiyatı ise 28.134 TL seviyesinde kaldı.

Gramsa altın 70.855 TL’den satılırken, has altın ise 4.343,84 TL’den işlem gördü. Eski çeyrek altın ise 6.999 TL’ye satılıyor. Tüm değerlerde sınırlı oranda düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Yüzde bazında en yüksek düşüş yarım altında yüzde 0,08 ile görülürken, diğer türlerdeki düşüşler genellikle yüzde 0,07 seviyesinde gerçekleşti.