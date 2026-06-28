Milyonlarca sürücü ve araç sahibini ilgilendiren düzenleme, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı yeni sistemle birlikte, kaza sonrası işlemler büyük ölçüde dijital ortama taşınacak. Böylece hem sürücüler hem de sigorta sektörü için hasar tespit ve takip süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve düzenli işlemesi hedefleniyor.

Yeni uygulamanın en dikkat çeken maddelerinden biri ise eksper görevlendirmesine ilişkin oldu. Buna göre, 1 Temmuz’dan sonra meydana gelen kazalarda hasar bedelinin 40 bin lirayı aşması halinde dosyaya bağımsız eksper atanması zorunlu hale gelecek. Bu adımla, araç sahipleri ile sigorta şirketleri arasında yaşanabilecek hasar tutarı anlaşmazlıklarının azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlemenin altyapısını ise Eksper Atama ve Takip Sistemi, kısa adıyla EKSİST oluşturacak. Kaza yapan araç onarım merkezine ya da yetkili servise ulaştığında, gerekli belgeler dijital platforma yüklenecek. Hasar tespitinden onay aşamasına kadar tüm süreç sistem üzerinden takip edilebilecek.