Bursa’da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında ’Üç adım’ ve ’Uzun atlama’ kategorilerinde Bilecikli sporcular büyük başarı gösterdi.

23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında ’Üç adım’ ve ’Uzun atlama’ kategorilerinde Hayriye Nur Arı Türkiye Şampiyonu olurken, Yasin Sosa Türkiye ikincisi oldu. Bir başarıda Bakü’de gerçekleşen Uluslararası Yarışmada 100 metrede Orçun Ünalan ikinci olurken, başarılı sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir makamında kabul etti. Sporcu ve antrenörleri aldıkları başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Özdemir, "Sporcularamızı tebrik eder başarıların devamını dileriz" dedi.