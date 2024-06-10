Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde işçileri taşıyan otobüs ile tırın çarpışması sonucu 27 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Ketenciler mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 41 P 6087 plakalı Otokar marka otobüs ile H.Y. hakimiyetindeki 34 TY 0867 plakalı damperli tır çarpıştı. Kazada otobüs şoförü M.D. ve 26 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve trafik ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkılan şoför M.D., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tırın karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığı anlar yer aldı.