Kocaeli'nin Derince ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 180 gram skunk ve kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Derince'de bir araç durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada, araçta saklanmış daralı ağırlığı 2 kilo 180 gram skunk ve 40,70 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.