Ümraniye Belediyesi, geleneksel el sanatlarını yaşatarak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi, geleneksel el sanatlarını yaşatarak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Gümüş Takı Atölyesi, şimdiye kadar 176 mezun vererek birçok kişiye hem yeni bir kariyer yolu sundu hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yeniden canlanmasına öncülük etti.

Atölye, sadece gümüş takı imalatçılığı eğitimiyle sınırlı kalmayıp, binlerce yıllık geçmişe sahip olan telkâri ve Trabzon’un özgün sanatı olan gümüş kazaz örücülüğü alanlarında da eğitimler sunuyor. Telkâri, M.Ö. 3000’lere kadar uzanan ve gümüşün ince tel haline getirilerek sanat eserine dönüştüğü bir zanaat olarak bilinirken, gümüş kazaz örücülüğü ise 1900’lü yıllardan bugüne kadar Trabzon’da yaşatılmaya çalışılan önemli bir el sanatı olarak öne çıkıyor.

Tam üç yıl süren ve 756 saatlik eğitim modülünü başarıyla tamamlayan kursiyerler, usta öğreticilik sınavlarına girerek kendi atölyelerini açma fırsatını yakalıyor. Gümüş Takı Atölyesi, modern dünyada geleneksel sanatların korunmasına katkı sağlarken, aynı zamanda yeni nesil zanaatkârlar yetiştiriyor ve Ümraniye’den Türkiye’ye uzanan bir sanat köprüsü kuruyor.