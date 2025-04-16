Sperm, geçen hafta yumurta ile buluştu ve artık bir bebeğiniz var! Döllenme sadece birkaç gün önce gerçekleşti ve bu aşamada daha adet döneminizin geciktiğini muhtemelen fark etmediniz.

3 Haftalık Gebelik Belirtileri

3 haftalık gebelik sırasında belirtiler henüz ortaya çıkmamış olabilir. Bunun nedeni hamileliğin erken belirtilerinin çoğuna, hamilelik hormonlarının neden olması ve muhtemelen henüz vücudunuzda bunların seviyelerinin pek yüksek olmamasıdır. Ama yakında olacak! 3 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

İmplantasyon (yerleşme) kanaması. Eğer yakında küçük bir bebeğe dönüşecek olan embriyo, yuvasına yerleştiyse, döllenen yumurtanın rahminizin duvarlarında tutunmak için yer açması sebebiyle iç çamaşırınızda az miktarda lekelenme (kanama) görebilirsiniz.

Bulantı. Vücudunuzda hamilelik hormonu hCG miktarı artmaya başladıkça, biraz bulantı hissedebilirsiniz. Bu da kusmanıza neden olur. Sabah bulantısına aslında sadece bulantı denilmesi gerekir çünkü bu durum günün her saatinde olabilir. Eğer bulantı hissediyorsanız, gebeliğin 3. haftasında değil, daha ileri bir haftada olabilirsiniz. (Veya, sizi korkutmak istemeyiz ama, ikiz hamileliğinizin 3.haftasında olabilirsiniz!) Çünkü, ikiz hamilelikte anne adayının hamilelik hormonları daha yüksek seviyelerdedir ve buna bağlı olarak, bulantısı da daha fazladır.

Göğüslerde değişiklikler. Vücudunuz, süt üretmek için hazırlık yapmaya başlarken göğüslerinizde ağrı hissedebilirsiniz ve meme uçlarınız koyulaşmaya başlar.

Adette gecikme. Eğer adet döngünüz normalde 28 günden kısaysa, bu haftanın sonuna doğru hamile olabileceğinizi fark etmeniz olası. Emin olmanın tek yolu, bir hamilelik testi yapmaktır.

Evde yapılan hamilelik testinin pozitif çıkması. Evde yaptığınız hamilelik testinin açıklamalarına bakarak, adetiniz gecikmeden önce yapıldığında sonuçlarının ne kadar doğru olduğunu görebilirsiniz. Adetiniz geciktiğinde yapacağınız testlerin çoğu %99’un üzerinde doğrudur. Bazı markalar ise, idrarınızdaki hamilelik hormonunu diğerlerinden daha önce belirlediklerini iddia eder (Örneğin, 3 hafta 5 günlük gebelik hatta 3 hafta 4 günlük gebelik durumunda). Bazen vücudunuzdaki hamilelik hormonu hCG’nin miktarı, testin hamileliği hemen belirlemesi için yeterli olmayabilir ama bu hormonun miktarı, her 48 saatte bir ikiye katlanır. Eğer negatif bir sonuç alırsanız, emin olmak için birkaç gün ve bir hafta sonra başka bir hamilelik testi ile deneme yapın.

Hamilelik kan testinin pozitif çıkması. Bazı durumlarda (Düşük veya dış gebelik riskinin olması gibi) doktorunuz kan testi için muayenehanesine gelmenizi isteyebilir. Kan tahlilleri, idrar tahlillerinin belirleyebildiğinden daha az miktarlarda hCG’yi belirleyebilir. Bu nedenle, kan tahlili yaptırarak, hamile olduğunuzu evde yapacağınız testlerden daha erken anlayabilirsiniz.

3 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

3 haftalık gebelik sırasında kendinizde farklılıklar hissetmeye başladığınız için heyecanlı olabilirsiniz ama aslında henüz karnınız yoktur. Kendinizi biraz şişmiş hissediyor olabilirsiniz fakat çoğu hamile kadında yaklaşık 12.haftaya kadar karın belirgin şekilde görünmeye başlamaz, bu nedenle gerçekten hamile görünümüne sahip olmadan önce, önünüzde biraz daha zaman var.

İki kişilik yemeye başlamadan önce, şunu bilmenizde fayda var: doktorlar çoğu kadına ilk trimesterde (yani ilk 13 haftada) toplamda ortalama 2 kg almalarını tavsiye ediyor. Bu nedenle, gebeliğin 3. haftasında her istediğinizi yemeye kesinlikle izniniz yok. Aslında sağlıklı, geniş kapsamlı bir şekilde beslenmeye çalışmak ve her gün, en az 400 mikrogram folik asit içeren doğum öncesi vitamininizi almak dışında bir şey yapmanıza gerçekten gerek yok. Doktorlar, ikinci trimestere kadar günlük kalori alımınızı arttırmanızı tavsiye etmiyor. 14.haftaya girdikten sonra, beslenmenize günlük 300 kalori ekleyebilirsiniz.

3 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüleri

Yeni döllenen yumurtanız, fallop tüpünde (yumurta kanalında) bir yolculuğa çıkar. Rahme doğru yol alırken, birbirinin eşi hücrelere bölünmeye başlar.

3 haftalık gebelik sırasında ultrasonda bir şey görülmeyebilir. Bu çok ufak boyutlu, döllenmiş yumurta (marula adı verilir) bir tuz tanesinden küçüktür ve hareket halindedir. Ama 4. haftada doktorunuz rahim duvarınızın kalınlaşmaya başladığını görebilir. Bu da, küçük marula’nın gelecek dokuz ay boyunca kalacağı hedefine ulaştığının bir işaretidir. Doğru tahmin ettiniz; orası rahminiz.

Gebeliğin 3. Haftasında Yapılacaklar

3 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Doğum yapacağınız tarihi hesaplayın

Erken sonuç veren bir hamilelik testi alın

Her gün folik asitli doğum öncesi vitamini almaya devam edin

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