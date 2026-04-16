Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar ise belli olmaya başladı. İsa Aras Mersinli'nin, 2 çocuğu da aynı okulda okuyan Necmettin Bekçi isimli başka bir kurumda aşçılık yapan veli tarafından durdurulduğu öne sürüldü. Okulun yakınında oturan ve silah sesleri duyması üzerine okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, "Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm. Bildiğim kadarı ile şahsı tutmaya çalışanlardan biri okulun kantincisi Ümit isimli şahıs ve diğer 2 şahıs ise okulun öğretmenleriydi ancak isimlerini bilmiyorum. Nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile bacağına doğru bıçak salladım. Amacım, şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı görünüş itibari ile yaşını tahminim 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim" dedi.

"AFFET BENİ" DİYEREK BAĞIRMIŞ

Saldırganın polis ekipleri olay yerine geldiğinde "Affet beni" şeklinde bağırdığını aktaran Bekçi, şahsın öğrenci olduğunu olay sonrasında öğrendiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIMI O OKULDAN ALACAĞIM"

2 çocuğunun durumunun iyi olduğunu dile getiren Bekçi, 6'ıncı sınıfta okuyan oğlunun kendisini tuvalete saklanarak koruduğunu söyledi.

Saldırı anında iki çocuğunun da okulda olduğunu belirten Necmetin Bekçi, çocuklarını güvenli bir şekilde bulduğunu ancak saldırıdan etkilenen çocuklarının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Bekçi, çocuklarını aynı okula bir daha göndermeyi düşünmediğini ve başka bir okula nakil yaptıracağını belirtti.