Bu eğlenceli tekmeler sayesinde, bebeğinizin kibar bir dansçı mı yoksa hızlı bir Ninja mı olduğunu anlayabilirsiniz! Ayrıca bebeğin doğumunda hastanede yanınızda olması gereken şeyleri bir çantada toplamak isteyeceksiniz. Çantayı kapının yanına bırakın. Böylece aklınıza bir şeyler geldiğinde kolayca ekleyebilirsiniz ve acil bir durumda hemen alıp hastaneye gidebilirsiniz.

29 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 29.haftasında bir sakız kabağı kadar büyüktür. Yaklaşık 39 cm uzunluğunda ve yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığındadır. Bebeğin doğumdan önce ağırlığının üç katına çıkacağına inanabiliyor musunuz?

29 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

29 haftalık gebelik altı ay ve bir haftaya denk gelmektedir.

29 Haftalık Gebelik Belirtileri

29. haftada bebek çok fazla hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda tombullaşıyor. Bebek sindirim sisteminize baskı yapmaya devam ettikçe, etkileri hissedeceksiniz. Hemoroit, mide ekşimesi, pelvik ağrı ve sık idrara çıkma bu aşamada yaygındır. 29 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Baş ağrısı ve / veya baş dönmesi: Uykusuz kalmak veya düşük kan şekeri size bu semptomları yaşatabilir. Bu yüzden geceleri güzel bir uyku çekmeye ve düzenli bir şekilde beslendiğinize emin olun.

Karın bölgesinde kaşıntı: Cildiniz daha ince ve hassas hale geliyor. Vücudunuzu nemlendirin ve bolca su için! Doktorunuza yoğun kaşıntı veya kızarıklık hakkında bilgi verin.

Sırt, bacak veya kalça ağrısı: Vücudunuz 29. haftada bebeğin durumuna bağlı olarak, her şeye ve her yere baskı yapıyor. Ayrıca, eklemleriniz ve bağlarınız doğum hazırlığı için daha yumuşak ve daha rahat hâle gelir. Tüm bu baskı her yerde ağrı ve acıya neden olabilir.

Hemoroit: Bebeğiniz sindirim sisteminize de baskı uygular ve hormonlar bağırsak kaslarınızı gevşeterek hemoroitlere neden olabilir. Bol miktarda lifli besin yiyerek ve su içerek hemoroitle savaşın.

Kabızlık: Hemoroidin üstüne bu durum hiç hoş değil, farkındayız. Lifli gıdalar ve bol su bu konuda da yardımcı olacaktır.

Uyumakta zorluk çekmek: Kafeinden uzak durun, bolca su için ve hafif egzersizler yapın. Bizce doğum öncesi yoga ve tempolu yürüyüşte oldukça yardımcı olacaktır.

Sık idrara çıkmak: Yine mi tuvalete gitmeniz gerekiyor? Rahminiz genişledikçe tuvalete çıkma oranınız da artacaktır. Bu içtiğiniz su miktarını azalmanız gerektiği anlamına gelmez. Bol su içmek semptomları hafifletmek ve erken doğumu engellemek için oldukça önemlidir.

29 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

29 haftalık gebelik döneminde tipik kilo alımı yaklaşık 8 ila 12 kilogram arasındadır. Eğer ikizlere hamile iseniz bu miktar 10 ila 18 kilogramı bulabilmektedir. Eğer elinizi karnınızın üzerinde gezdirirseniz rahminizin yaklaşık 10 cm kadar yukarı çıktığını fark edeceksiniz.

Ayrıca karnınızın içinde çok fazla hareket hissedeceksiniz. Bebeğiniz artan enerji seviyesi yüzünden oldukça aktif. Bebeğin aktivitelerinin tutarlı olduğunu anlamak için tekme sayımı yapmaya devam edin. Bebek iki saat içerisinde en az 10 kez hareket etmelidir.

Eğer bir süredir hareket hissetmediyseniz ve endişelenmeye başladıysanız, soğuk su için, müzik dinleyin ya da partnerinizden size masaj yapmasını isteyin. Bunlardan biri bebeği uyandıracaktır. Endişe duyduğunuz her zaman doktoru arayabilirsiniz. Doktor bebeği kontrol etmek isteyebilir.

29 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Bebek biraz sıkışıyor ve bu durum da ne kadar hızlı büyüdüğünü işaret ediyor. Tüm bu tekmeler ve yumruklar bebeğin güçlendiği anlamına gelir. Hafif, tekrarlayan bir seğirme bile hissedebilirsiniz. Bu fetüsün hıçkırması. İnanılmaz!

İkizlere 29 haftalık hamileyseniz, bebekler arasında bir zar-temel olarak ince bir duvar oluşur. İkizler iyice sıkışmaya başladı!

Tipik bir doğum öncesi programındaysanız, muhtemelen hamileliğin 29. haftasında doktora görünmeniz gerekmez. 29. haftadaki bir ultrasona bakarsanız, bebeğin derisinin altında yağ biriktirdiğini ve enerjisinin de bu yüzden arttığını görebilirsiniz!

Gebeliğin 29. Haftasında Yapılacaklar

29 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

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