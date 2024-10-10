Çayırova’da 3 farklı kütüphanede 42 binden fazla basılı kitap okuyucusuyla buluşuyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 7’den 70’e tüm Çayırovalıların uğrak noktası olurken, bugüne kadar 70 binden fazla kitap bu iki kütüphanede ödünç verilmişti. Düzenlediği kitap günleriyle sadece ilçede değil bölgede bir ilki yaşatan ve bugüne kadar 4 kez gerçekleşen kitap günleriyle, yüzbinlerce kitabın ve birbirinden önemli yazarın vatandaşlarla buluşmasını sağlayan Çayırova Belediyesi, 2 kitap kahve ve halk kütüphanesini de hizmete açmıştı. Bununla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen Çayırova Millet Bahçesi’nin içerisinde yer alan Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi’yle birlikte Çayırova’daki kütüphane sayısı 3 yükselmiş oldu.

Eşsiz manzarasıyla açıldığı günden bu yana Çayırovalıların uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, binlerce üyesiyle birlikte 9 bin 331 kitaba ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla özellikle ders çalışmak isteyen gençlerin ilk tercihlerinden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi ise 26 bin 215 kitabı Çayırovalılarla buluşturuyor.

Çayırova’nın üçüncü kütüphanesi olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Millet Bahçesi’nde hizmete açılan Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi de 7 bin 200’den fazla basılı, 29 bin e-kitapla birlikte sadece Çayırovalıların değil, bölge halkının hizmetinde. Böylelikle Çayırova’da yer alan 3 kütüphanede 42 binden fazla basılı kitap ile 29 bin e-kitap, Çayırovalı kitapseverleri kütüphanelerde bekliyor.