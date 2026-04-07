Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çocuğa cinsel istismardan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'Çocuğa Cinsel İstismar' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.