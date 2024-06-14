Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninden sonra gittiği kendisine ait zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan Zeynel Yıldırım (59), 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonunun son gününde sınıfında öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine gitti. Cuma namazından sonra kendisine ait zeytin bahçesine giden evli 5 çocuk babası Zeynel Yıldırım burada aniden fenalaştı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynel Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bugünkü karne töreni sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden “Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum” notunu paylaşan ve bu nottan saatler sonra kalbine yenilen 33 yıllık öğretmen Zeynel Yıldırım’ın vefatı ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu.