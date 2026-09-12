Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen binlerce mübadil torunu ve akrabası, yıllar sonra Cerrah’ta buluştu.

İnegöl’ün Cerrah Mahallesi’nde düzenlenen 11. Karacaova Mübadilleri Buluşması, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Karacaova mübadillerinin torunları, akrabaları ve dostları, tarihi buluşma için Cerrah’ta toplandı.

1923 yılında Selanik’in Karacaova bölgesinden Türkiye’ye gelen mübadillerin torunları, aradan geçen 103 yılın ardından atalarının yerleştiği Cerrah Mahallesi’nde buluşmanın heyecanını yaşadı.

10 BİN KİŞİ CERRAH’TA BULUŞTU

Bugüne kadar İzmir, Çanakkale, Edirne, İzmit ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 11’incisi Cerrah’ta düzenlendi.

Cerrah Mahallesi meydanında gerçekleştirilen programa, İnegöl’den yaklaşık 6 bin, farklı şehirlerden ise yaklaşık 4 bin kişi olmak üzere toplam 10 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.

Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Edirne Belediye Bandosu sahne alarak seslendirdiği eserlerle etkinliğe renk kattı.

“BURAYI VATAN ETTİK”

Programda konuşan 11. Karacaova Mübadilleri Buluşması Komite Başkanı İsmail Karaman, Karacaova’dan Türkiye’ye uzanan göç hikâyesine dikkat çekti.

Karaman, Cerrah’ın farklı dönemlerde Balkanlar’dan gelen vatandaşların yerleştiği önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek, mübadillerin yaşadığı acıların ardından Cerrah’ı vatan olarak benimsediklerini söyledi.

Karaman, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan akrabaları sosyal medya aracılığıyla bulduklarını ifade ederek, “Şimdi bu organizasyonla birlikte akrabalarımızı, dostlarımızı tekrar tanımaya, bulmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin farklı yerlerinde 10 farklı bölgede bu organizasyon oldu. Geçen yıl bu organizasyon görevi Cerrah’a verildi. Bugün Cerrah’ta 10 bine yakın dostumuzla buluşmuş olacağız” dedi.

CERRAH’TA MİSAFİRLERE GELENEKSEL İKRAM

Cerrah Mahalle Muhtarı Hasan Ayar ise farklı şehirlerden gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ayar, “Cerrah mahallemizde 11.’si düzenlenen Karacaovalılar etkinliğinde bugün misafirlerimize hoş geldiniz dedik. Misafirlerimizi sabah çorbasıyla ağırladık. Öğlen de meşhur Cerrah’ın kuru fasulyesi, pilav, tatlı ve ayran ikramlarımız olacak. Uzak yörelerden gelen İzmit’ten, Çanakkale’den, Edirne’den akrabaların buluşmasında bizler misafirperverlik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

250 TEPSİ BÖREK HAZIRLANDI

Buluşma kapsamında katılımcılara geleneksel yöresel lezzetler de ikram edilecek

Saat 07.00-09.00 arasında çorba ikramının yapıldığı programda, 11.30-14.00 saatleri arasında ise Cerrah’ın coğrafi işaretli kuru fasulyesi, pilav, helva, közlenmiş Karacaova biberi ve ayran ikram edilecek.

Ayrıca Cerrahlı kadınların hazırladığı 250 tepsi börek, programa katılan binlerce kişiye ikram edilecek.

RUMELİ EZGİLERİYLE COŞTULAR

Gün boyunca yöresel sanatçılar sahne alırken, Cüneyt Şentürk de seslendirdiği Rumeli ezgileriyle davetlilere keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Karacaova mübadili torunları, hem geçmişten gelen akrabalık bağlarını yeniden güçlendirdi hem de atalarının göç hikâyesinin izlerini taşıyan Cerrah’ta anlamlı bir gün geçirecek.

11. Karacaova Mübadilleri Buluşması, binlerce kişinin aynı kökenden gelen akrabalarıyla yeniden bir araya geldiği tarihi bir buluşma olarak hafızalara kazınıyor.