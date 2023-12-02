İş insanları ve ünlü futbolcuların dolandırılması ile ilgili davada tutuklanan Denizbank müdürü Seçil Erzan soruşturmasında yeni yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Eski futbolcu Semih Kaya ile beraber 11 kişi hakkında tefecilik suçundan dava açıldı. Kaya, Seçil Erzan’ı tehdit ve darp etmediğini söyledi. Erzan’ın evine giden Kaya “Beni bilerek çağırdı” dedi.

3.5 milyon dolar para nerede?

Bankaya getiren paralar ile ilgili Erzan’ın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bankada bulunan güvenlik kamerasının görüntüleri de dolandırıcılık davası dosyasına alındı. Banka kamerasındaki görüntülerde Ali Yörük’ün, birkaç kişiden almış olduğu parayı Seçil Erzan’a bankada kendi eli ile verdiği görülüyor.

Dolandırıcılık davası ile ilgili Fatih Terim’in avukatı Tufan Karataş, Terim için fonla ilgili hiçbir para vermediğini dile getirdi. Terim’in hesabını Erzan’ın kontrolünde olduğunu ve hesapta bulunması gereken 3-3.5 milyon doların kayıp olduğunu dile getirdi. Hesaplar üzerinden yatırımların yapıldığını söyledi. Erzan ise Terim’den 300 bin dolar almış olduğunu ve üstüne katlayarak geri ödediğini ifade etmişti.