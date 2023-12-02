Amerika’nın dev yatırım bankası Citi, 2023 yıl sonunda dolar kuru tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Dolar kuru yaklaşık 3 aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimiyle geldiği 28,95 lirayla yeni tarihi zirvesinin altında, 28,9 civarında güne başladı. Peki ünlü Amerikan bankası Citi’nin bu yönde tahminleri nedir? İşte ayrıntıları...

Amerika’nın ünlü bankası Citi’nin tahminleri

Citi bankası tarafından bugün yayınlanan rapora göre daha sıkı finansal koşullara bağlı olarak GSYH büyümesinin yavaşlayacağını tahmin ederken, bu sene % 4,2 olmasını beklediği gelişme oranının 2024 sesinde %0,4’e kadar yavaşlayacağını tahmin ediyor. 2025 yılında ise büyüme oranının %3,5 beklentisinde olacağını iddia ediyor.

Amerikan bankası Citi, Türkiye’de bu sene %53,9 olacağını iddia ettiği Tüketici Fiyat Endeksi’nin 2024 senesinde %62,7’ye çıkacağını ve 2025 sesinde %27,7 ineceğini de iddia ediyor.

Amerikan Bankası Citi’nin bu seneki tahmini ise bütün yatırımcıları döviz bürolarına koşturacak cinsten oldu. Bu sene için dolar/TL ortalaması 25,99 olarak ön görülmektedir.