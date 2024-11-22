Sakarya’da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon fabrikası, yapım aşamasında daha önce iki kez çöken Burdur’da bulunan dikey çimento silosunun 400 tonluk çatısını, 4 bin 632 parçadan oluşan parça ile adeta puzzle gibi işleyerek montajını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Sakarya’nın Ferizli ve Söğütlü Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bulunan fabrikalarında sanayi yapıları, tünel ekipmanları, yol ve köprü konstrüksiyonları, spor tesisleri, alışveriş merkezleri, konut projeleri, makine ve enerji sektörleri için çelik üreten Mono Steel Fabrikası, Türkiye’nin yanı sıra 30 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Sakarya’da ürettikleri ürünleri dünyanın birçok noktasına ulaştıran Mono Steel, bu kez ise Burdur’da önemli bir projesini daha bitirdi. Yapım aşamasında iki kere çöken dikey çimento silosunun çatısı için Burdur’daki bir firma, başarıları ile sıkça adından söz ettiren Mono Steel’i tercih etti. Proje için harekete geçen Mono Steel ekibi, imalatını gerçekleştirdikleri 4 bin 632 parçadan oluşan 400 tonluk çelik yapının montajını tamamladı.

“Deneyim ve tecrübe isteyen projeydi”

Proje sorumlusu Eren Toprakçeken, “Burdur’daki proje diğerlerinden zorlu bir projeydi. Oradaki montaj sürecini diğer projelerden ayıran kısım dairesel bir proje olmasıydı. 60 metre çapında ve 40 metre yüksekliği vardı. Projenin zorluğu şuydu; 4 bin 632 tane parçadan oluşmaktaydı bir yapboz gibi düşünün bir parça takılmadan diğer parça takıldığında projede finali görme şansınız çok zor. Bilgi, deneyim ve tecrübe isteyen projeydi. Tecrübemizle birlikte biz bunun için montaj planı yaptık ve işi olması gereken kriterlerde en iyi şekilde, kusursuz bir şekilde teslim ettik” dedi.

“Kalıcı eserler, kalıcı iş ve güzel dostluklar biriktirmek istiyoruz”

Çatının daha öncesinde iki kez çöktüğünü ve firmanın neden kendilerini tercih ettiğini anlatan Toprakçeken, “Daha önce bu firma iki kere çatısını yaptırmış ama çökme yaşanmış. Bu aksiliklerin ardından firma bize ulaştı. Bizim bu işi almamızdaki en büyük etken vizyonel bakış açımız. Her betonarme ve çelik binanın ömürleri hesap edilerek projeye başlanılıyor. Çeliğin de metal yorgunluğu dediğimiz ömrü var. Biz yaptığımız işlere uzun yıllar garanti verebiliyoruz. Statik ve ince hesapların tamamını ince eleyip sık dokuyarak işe başlıyor ve o şekilde de bitiriyoruz. Para kazanmaktan ziyade kalıcı eserler, kalıcı iş ve güzel dostluklar biriktirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Hiçbir iş kazası yaşanmadan projeyi tamamladık”

Risk teşkil eden projeyi hiçbir iş kazası yaşamadan bitirdiklerini belirten Eren Toprakçeken, “Sahada ilk yaptığım iş şantiyedeki güvenlik önlemlerini almaktı. Bu işi diğer işlerden ayıran şöyle bir şey var; binayı örmek için çalışmaya başladığımız alan yaklaşık 13 metre yükseklikteydi. Orada çalışmaya başlamadan hemen bir uygun statik yaşam halatı çektik. Projede bizi ve karşı tarafı sevindiren en çok sevindiren şey; bu tarz bir projeyi hiçbir şekilde iş kazası yaşamadan sağ salim sonunu getirdik. Yaptığımız işin kalitesi ve sağlamlığı bizi diğer firmalardan ayıran özellik oldu. İşimizi kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“4 bin 632 parçayı bir puzzle gibi işledik”

Toprakçeken, “400 ton bir çelikten bahsediyoruz. Biz bu 400 ton çeliği tam 4 bin 632 parça olarak önce atölyemizde işledik. Daha sonrasında bu parçaları şantiyeye işin yapılacağı alana gönderdik. Ve sonrasında tamamen çelik, imalat işi bittikten sonra 4 bin 632 parçayı bir puzzle işler gibi sıra sıra, kademe kademe işleyerek işi hiçbir kazası olmadan teslim ettik. Daha öncesinde iki kez çöken bir çatıyı, biz kendimizden emin bir şekilde uzun yıllar garantisini vererek teslim ettik. Diğer yaptığımız işler gibi bu işin de daima arkasındayız. Mono Steel garantisi ile işimizi teslim ettik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.