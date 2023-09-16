Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 4 çocuk annesi Ayşe Altan (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığı bildirilirken, çiftin çocukları ise polis korumasına alındı.

Korkunç olay, sabah saatlerinde Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Altan, eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayın duyulması üzerine komşuların haber vermesiyle birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ayşe Altan yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından yaptığı incelemeler sonucunda şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını tespit etti. Mardin'de şüpheliyi ve olayda kullanılan silahı ele geçiren polis, Altan'ı gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri devam ederken, çiftin 4 çocuğu ise güvende olmaları için polis korumasına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.