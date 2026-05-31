

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D. (42) ile amcasının oğlu Ali D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

