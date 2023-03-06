Millet İttifakı'nın bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 lider cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklama yaptı. Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle: Bugün Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. Onbinlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımız.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk sözler: Sayın Genel Başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframız barışın sofrasıdır. Türkiye'yi bereketli, huzurlu günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başracağız. Millet İttifakı olarak Türkiye'yi uzlaşı olarak yöneteceğiz