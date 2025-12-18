Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre; gerçekleştirilen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte ve kaçak alkollü içki ile 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yerlikaya, ele geçirilen ürünlerle birlikte sahte ve kaçak alkol üretimi yoluyla vatandaşların can ve sağlık güvenliğine yönelik ciddi bir tehlikenin önüne geçildiğini vurguladı.

Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli illerinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, sahte alkol üretimine karşı mücadelenin 81 ilde aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.