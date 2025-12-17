Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Somaspor deplasmanında oynanan karşılaşma ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Tribündelerdeki tezahüratlarla ilgili yapılan maksatlı yorumlara yanıt veren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Değerli Bursasporlular ve saygıdeğer kamuoyu;

Dün deplasmanda oynadığımız müsabaka esnasında kısa süreli olan ve tekrarlanmayan bir tezahürat hakkında, bugün belirli çevreler tarafından farklı ve gizli ajandaların ürünü olduğu ortada olan bazı açıklamalar yapıldığını üzülerek izlemekteyiz.

Vanspor sözde yöneticisi haddini bilmez şahıs başta olmak üzere; kulübümüzü, şahsımı ve taraftarımızı hedef alan ırkçı, hakaret ve nefret dolu paylaşımlar yapanlar hakkında gerekli tüm hukuki işlemleri an itibarıyla başlatmış bulunmaktayız.

Kendi başarısızlıklarını kamufle etmek amacıyla hadlerini aşan, son derece çirkin bir üslupla kulübümüze saldırma cüretinde bulunan şahsın maksadının, camiası nezdinde kendi üzerinde oluşan baskıyı kaldırmak olduğunun da farkındayız.

Kendisinin işine bakmasını, haddini bilmesini ve Bursaspor'un adını ağzına almaması gerektiğini şiddetle tavsiye ederiz.

Uzun yıllar bakanlık yapmış, Şanlıurfa'da milletvekilliği görevini yürütmüş babam Faruk Çelik, görev yaptığı süre boyunca başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halkı ile barışık, tüm kesimlerin sevgisini kazanan bir hizmet anlayışıyla hareket etmiştir.

Böyle bir babanın evladı olarak milletimizin her bir ferdinin hukukuna ve saygınlığına riayet etmek şiarımdır. Bu hassasiyeti, başkanı olduğum Bursaspor Kulübü'nün her bir ferdinin de paylaştığına yürekten inanıyorum.

Hiç hak etmediği şekilde ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanan taraftarımızın tribün liderinin Diyarbakır doğumlu ve Kürt kökenli olduğunu ve yine tribünlerimizde her hafta binlerce kadın taraftarın yer aldığını önemle hatırlatırız.

Göreve geldiğimiz günden bu yana tribünlerde kötü tezahürata karşı olduğumuz ve bunu taraftarımızın da desteğiyle asgari seviyeye indirerek TFF nezdinde Fair-Play ödülleri aldığımız kamuoyunun malumudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlayışımızdan taviz vermeyeceğimizi ve tribünlerden kötü tezahüratı tamamen silebilmek için mücadele etmeye devam edeceğimizi; bu konuda taraftarımızın da aynı fikir ve kararlılıkta olduğunu bildiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.