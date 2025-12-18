Kuyumcu vitrinlerinde işlem gören altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Gram altın 5.959 lira alış, 6.032 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5.448 lira olurken, satış fiyatı 5.694 lira seviyesinde.

14 ayar altın 3.294 liradan alınırken, 4.409 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 9.601 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 9.827 lira olarak belirlendi. Eski çeyrek altının satış fiyatı ise 9.665 lira.

Yarım altın 19.185 lira alış, 19.648 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Tam altın ise 38.513 liradan alınırken, 39.116 liradan satılıyor.