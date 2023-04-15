İnegöl'de FETÖCÜ tutuklandı
İnegöl'de faaliyet gösteren alışveriş merkezinin ortaklarından olan FETÖ üyesi yakalandı.
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Fetö terör örgütü mensuplarının darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte, Fetöcülerden bazıları kaçacak yer aradılar. Bazıları ise Yurtdışına kaçarak kayıplara karıştılar. İnegöl'de alışveriş mağazası ortaklarından Fetö terör örgütü üyesi Nazlım Y.'de yakama kararı sonucu negöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.