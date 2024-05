70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu.

‘2023 Yılının En İyileri’ ödül töreni, spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin spordaki yükselişi çok daha uzun yıllar devam edecek”

Törende Yılın Sporcusu Ödülü’nü milli voleybolcu Melissa Vargas’a takdim eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, “70. yıl dile kolay. Bu büyük bir emeğin ve özverinin sonucu. Ben bu vesileyle bu güzel geleneği 70 yıl boyunca inşa eden, taşıyan ve bundan sonra sürdürecek olanlara minnetlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Spor; birleştiren, iyileştiren ve umut veren bir olgu. O yüzden sporun, sporcunun olduğu her alan bizler için çok özel ve bu özel gece her yıl olduğu gibi bu yıl da bizler için hem mutluluk dolu hem umut dolu. Türkiye her alanda olduğu gibi sporda da yükselen bir yıldız. İnanıyorum ki Türkiye’nin spordaki yükselişi çok ama çok daha uzun yıllar devam edecek ve her alanda Türkiye’yi, İstiklal Marşımızı ve ay-yıldızımızı gururla dalgalandıracak sporcularımız. Bu anlamda yeni başarılarla, yeni mutluluklarla her birimizi sevindirecekler” dedi.

2023’de Sporun En’leri şu şekilde:

Gillette Yılın Futbolcusu: Mauro Icardi

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Buse Naz Çakıroğlu

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Arda Güler

Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı

Yılın Antrenörü: Daniele Santarelli

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Sporcusu: Melissa Vargas

Ariel ile Sporda Yılın En Temiz Hareketi Ödülü: Necla Güngör Kıragası

Namık Sevik Ödülü: Gürcan Bilgiç

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Rıfat Hamza Taş

Adel/Faber-Castell Yılın İz Bırakan Sporcusu Ödülü: Aysu Türkoğlu

Altınyıldız Classics Ödülü: Semih Kılıçsoy

7Days Eurolague Ödülü: Fenerbahçe Basketbol Takımı

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Bisiklet Federasyonu