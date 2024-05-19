Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Süper Lig’de sahasında 35 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde evinde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilere 1-0’lık skorla mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde evindeki yenilmezlik serisi sona ererken 35 maç sonra mağlup oldu.

Aslan ayrıca bu sezon Süper Lig’de sahasında da ilk kez puan kaybı yaşadı. Cimbom iç sahada 2023-2024 sezonunu 18 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.