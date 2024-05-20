T.C.

BURSA19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/443 Esas KARAR NO : 2024/122 Karar

Mahkememizin 08/02/2024 tarih ve 2021/443 Esas 2024/122 Karar sayılı dosyasında sanık ZEKERİYE EL ABDO (Hasan ve Fatima oğlu, 31/01/2000 Halep doğumlu) hakkında Silahla Basit Yaralama suçundan beraatine karar verildiği, sanığın bildirdiği Çınarönü Mah.1.Babacan Sokak No:27/1 Yıldırım/BURSA adresinde ismen sorulduğu adres yetersizliği nedeniyle tebligatın iade edilerek tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık ZEKERİYE EL ABDO'ya 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.