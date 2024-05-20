Kırgız Cumhuriyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kırgız Şenlikleri bu yıl da İznik’te gerçekleşti.

Etkinliğe Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sn. Lira Sydykova, Kırgızistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov, Kırgızistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği yetkilileri ile çok sayıda Kırgız vatandaşı katıldı.

Kırgızlar Türbesine geçen heyet burada dualar ederek kurban kesti. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi yanında bulunan alana geçen yaklaşık 500 kişilik Kırgız Heyet burada Kırgız Şenliği için toplandı. Buradaki programda geleneksel Kırgız yemekleri pişirilerek oyunlar oynandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya tarafından Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kırgızistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov’a günün anısına İznik Çinisi takdim edildi.