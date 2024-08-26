Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları altı gündür aralıksız sürdürülüyor. Arama faaliyetleri hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde devam ederken, kayalıklarda tespit edilen kan izinin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında, Narin Güran'a ait olduğu iddia edilen kan izlerinin evine yakın bir bölgede bulunan kayalıklarda yer aldığı yönünde haberlerin yayıldığına dikkat çekildi.

"Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında; Kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür. Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir."