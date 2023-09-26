2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı.ANKARA (İGFA ) - Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.

A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu: Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin Sağ Oyun Kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Rifat Şahin (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Yasin Yüzbaşıoğlu (Sportif Performans Antrenörü), Mert Güven (Sportif Performans Antrenörü), A.Serkan Güvenir (Sportif Performans Antrenörü), Pınar Yaprak Temel (Maç Analiz Uzmanı), Mehmet Şakiroğlu (Psikolog), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Elvan Öztürk (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)