Bordo-Beyazlılar 3 puanı 2 golle aldı.

Ligin ilk haftasında oynadığı iyi futbola rağmen Batman Petrol’e deplasmanda 2-1 kaybeden İnegölspor, 2. haftada ise kendi sahasında Karacabey Belediyespor’u 2-1’le geçmişti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupasında Çanakkale temsilcisi Ezinespor’u 2-0 yenerek saf dışı bırakan Borbo Beyazlılar, bugün deplasmanda Karaman FK ile karşılaştı.

Yeni Karaman Stadyumunda oynanan mücadele de maçın 3’ncü dakikasında İnegölspor Kerem Dönertaş ile önce geçti. Deplasmanda olmasına rağmen rakip üzerinde baskı kuran taraf İnegölspor oldu. İlk yarı İnegölspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan temsilcimiz 63’ncü dakikada Taner Gümüş’ün golü ile farkı ikiye skoru 2-0’a getirdi. Maçta başka gol olmayınca temsilcimiz maçı 2-0 kazanmış oldu.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ