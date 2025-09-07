

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü telefonu elinden bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Özkan K.(37) yönetimindeki 16 BDT 618 plakalı otomobil ile Ümit D.(23) yönetimindeki 16 BMZ 064 plakalı motosiklet Zeynel Köftecisi önünde çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ