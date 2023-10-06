A Milli Takım, UEFA EURO 2024 Elemeleri kapsamında 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu, yeni teknik direktörleri Vincenzo Montella tarafından açıklandı.

Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından açıklanan aday kadro, dikkat çekici isimlerle dolu. A Milli Takım'da daha önce milli formayı giymemiş olan Juventus oyuncusu Kenan Yıldız, ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Ayrıca, Montella'nın eski öğrencilerinden biri olan Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir de bu kadroya dahil edildi ve milli takım formasını giyme şansı buldu.

Ayrıca, Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Emre Akbaba gibi oyuncular da yeniden A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu oyunculardan Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, son olarak 2022 yılında, Emre Akbaba ise 2018 yılından sonra milli takım kadrosuna çağrıldı.

Ancak, sakatlıkları nedeniyle Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kazımcan Karataş, Cengiz Ünder, Arda Güler ve Enes Ünal gibi önemli oyuncular, Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosunda yer alamayacaklar.

Ayrıca, Vincenzo Montella'nın teknik heyeti de açıklandı. İtalyan teknik adamın yardımcılıklarını Daniele Russo ve Selçuk Şahin yapacak. Analiz antrenörlüğü görevini Crivellaro ve Okan Aydıner üstlenecekken, atletik performans antrenörleri olarak Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş görev alacak. Ozan Özerkan ve Emrah Karakovan ise milli maç dönemlerinde A Milli Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecekler.