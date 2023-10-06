Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol takımının Sırt Sponsoru İnegöl Okyanus Koleji oldu.

İmza törenine katılan İnegöl Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz yaptığı açıklamada " Eğitim kurumlarının temel görevi, çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaktır. Bu nedenle, İnegöl Okyanus Koleji olarak kentimizdeki kız çocuklarının sporla hayat bulmasını sağlamak adına Ortakçı Orhaniyespor Voleybol takımının sırt sponsoru olduk. Amacımız, çocuklarımıza voleybolu sevdirmek ve başarılarına katkıda bulunmaktır. Çorbada tuzumuz olsun sonu şampiyonluk olsun dedi". Konuya dair açıklamada bulunun Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol takımının Başkan Yardımcısı Onur Cilo " öncelikle bu anlamlı destek için Erdoğan Kızmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz, 22 Ekim de Darıca Gençlik maçı ile başlacagımız 2. Lig serüvenimizde kentimizin her mecrasında destek almak bizleri umutlandırmaya devam ediyor. Sonunu şampiyonluk ile taçlandırmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz " dedi.